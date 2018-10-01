Повідомила прес-служба корпорації.
Дивися повний текст Двигуни для \"Богдана\" виготовлятиме харківський \"Електротяжмаш\".
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Додано: Пон 01 жов, 2018 20:16
Двигуни для "Богдана" виготовлятиме харківський...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Двигуни для \"Богдана\" виготовлятиме харківський \"Електротяжмаш\".
Додано: Пон 01 жов, 2018 20:16
Здесь должны быть зрадофилы, плачущиеся о развале промышленности Украины... но их здесь не будет, потому что эта новость не укладывается в их концепцию.
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