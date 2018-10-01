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Двигуни для "Богдана"
виготовлятиме харківський...

Двигуни для "Богдана" виготовлятиме харківський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:16

Двигуни для "Богдана" виготовлятиме харківський...

Пропонуємо до обговорення:
Повідомила прес-служба корпорації.

Дивися повний текст Двигуни для \"Богдана\" виготовлятиме харківський \"Електротяжмаш\".
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Здесь должны быть зрадофилы, плачущиеся о развале промышленности Украины... но их здесь не будет, потому что эта новость не укладывается в их концепцию.
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