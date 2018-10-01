Про це він написав у Facebook.
Дивися повний текст Голова ради НБУ вважає, що економіці потрібні \"нелінійні рецепти\".
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Додано: Пон 01 жов, 2018 20:31
Голова ради НБУ вважає, що економіці потрібні "нелінійні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова ради НБУ вважає, що економіці потрібні \"нелінійні рецепти\".
Додано: Пон 01 жов, 2018 20:31
А що дає ефект?
Додано: Пон 01 жов, 2018 21:38
"современные технологии, инновации и производство продукции с высокой долей добавленной стоимости", так говорили что сельское хозяйство наше все.
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