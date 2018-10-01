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Голова ради НБУ вважає, що економіці
потрібні "нелінійні...

Голова ради НБУ вважає, що економіці потрібні "нелінійні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:31

Голова ради НБУ вважає, що економіці потрібні "нелінійні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у Facebook.

Дивися повний текст Голова ради НБУ вважає, що економіці потрібні \"нелінійні рецепти\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:31

підвищення позицій в тих чи інших рейтингах не завжди дає ефект

А що дає ефект?
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:38

"современные технологии, инновации и производство продукции с высокой долей добавленной стоимости", так говорили что сельское хозяйство наше все.
cannabis_ua
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