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Голова ради НБУ вважає, що економіці
потрібні "нелінійні...

Голова ради НБУ вважає, що економіці потрібні "нелінійні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:31

Голова ради НБУ вважає, що економіці потрібні "нелінійні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у Facebook.

Дивися повний текст Голова ради НБУ вважає, що економіці потрібні \"нелінійні рецепти\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:31

підвищення позицій в тих чи інших рейтингах не завжди дає ефект

А що дає ефект?
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:38

"современные технологии, инновации и производство продукции с высокой долей добавленной стоимости", так говорили что сельское хозяйство наше все.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 06:20

Re: Голова ради НБУ вважає, що економіці потрібні "нелінійні

Зараз лінійні економічні рецепти з серії «підвищив рівень економічної свободи – домігся зростання економіки» далеко не завжди працюють»

Понятно почему НБУ повводило всякие новые регулятивные правила: финмон для депо больше 150 тыс. грн (6 тыс долл), ограничения на покупки за нал - те же 150 тыс. грн (6 тыс долл) и другие всякие глупые ограничения.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 08:03

верно ставит проблему. Но от него требуется решение. В любом случае, спасибо - хоть дело говорит
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:16

Re: Голова ради НБУ вважає, що економіці потрібні "нелінійні

Главе рады НБУ надо думать не о "высокотехнологичной реиндустриализации" (видимо, дилер один с Омеляном), а о дешевом кредитовании промышленности. Д.,б.!
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