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АМКУ розслідує причини підвищення цін на цифрові ТВ-тюнери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 жов, 2018 20:54
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав розслідування причин можливого завищення цін на телевізійні тюнери для цифрового ефірного телевізійного сигналу в стандарті DVB-T2, повідомляється на сайті комітету.
Дивися повний текст АМКУ розслідує причини підвищення цін на цифрові ТВ-тюнери
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Додано: Пон 01 жов, 2018 20:54
На Алиэкспресе можно купить за 17$ ( c доставкой). А без доставки выставляют цену 7...9 $ .
Сравниваем с украинскими ценами.
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