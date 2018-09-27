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АМКУ розслідує причини підвищення
цін на цифрові ТВ-тюнери

АМКУ розслідує причини підвищення цін на цифрові ТВ-тюнери
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:54

АМКУ розслідує причини підвищення цін на цифрові ТВ-тюнери

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав розслідування причин можливого завищення цін на телевізійні тюнери для цифрового ефірного телевізійного сигналу в стандарті DVB-T2, повідомляється на сайті комітету.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:54

На Алиэкспресе можно купить за 17$ ( c доставкой). А без доставки выставляют цену 7...9 $ .
Сравниваем с украинскими ценами.
zloy_ukr
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