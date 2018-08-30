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ФДМ розраховує на збільшення
кількості е-майданчиків з...

ФДМ розраховує на збільшення кількості е-майданчиків з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 07:17

ФДМ розраховує на збільшення кількості е-майданчиків з...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість авторизованих електронних майданчиків, через які можлива реєстрація звітів про оцінку нерухомості для єдиної бази оцінки, незабаром повинна зрости з чотирьох до 20, що повинно позитивно вплинути на вартість цієї послуги, вважає в. о. голови Фонду держмайна (ФДМ) Віталій Трубаров.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 07:18

Авторизированные электронные площадки - это банальные присоски, которые по молчаливому согласию госорганов обдирают простых граждан, перенаправляя отчеты от оценщиков в базу отчетов ФГИУ и собирая по 1020 грн с любой сделки. Тот же МеДок, который направляет отчеты от юрлиц к налоговой берет абонплату порядка 1000 грн за год, а не за один отчет. Так, в отличие от электронных площадок, которые ничего кроме собирания денег не делает, МеДок оцифровует бланки отчетов и проводит проверку правильности расчетов. Финанс.уа, вы разбиритесь в теме и не афишируйте явно коррупционную схему...


И да, если налогоплательщик не хочет пользоваться услугами МедКа, он может напрямую на сайме налоговой через свой кабинет сдать отчеты. А ФДМУ упорно не желает открывать бесплатный доступ для оценщиков. Интересно, к чему бы это? Спросите у В. Трубарова.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 08:11

Re: ФДМ розраховує на збільшення кількості е-майданчиків з..

после этого https://www.youtube.com/watch?time_cont ... aDY3vw-lSk уже ничему не удивляемся.
edgar_po
 
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