ФДМ розраховує на збільшення кількості е-майданчиків з...

Додано: Вів 02 жов, 2018 07:18

Авторизированные электронные площадки - это банальные присоски, которые по молчаливому согласию госорганов обдирают простых граждан, перенаправляя отчеты от оценщиков в базу отчетов ФГИУ и собирая по 1020 грн с любой сделки. Тот же МеДок, который направляет отчеты от юрлиц к налоговой берет абонплату порядка 1000 грн за год, а не за один отчет. Так, в отличие от электронных площадок, которые ничего кроме собирания денег не делает, МеДок оцифровует бланки отчетов и проводит проверку правильности расчетов. Финанс.уа, вы разбиритесь в теме и не афишируйте явно коррупционную схему...





И да, если налогоплательщик не хочет пользоваться услугами МедКа, он может напрямую на сайме налоговой через свой кабинет сдать отчеты. А ФДМУ упорно не желает открывать бесплатный доступ для оценщиков. Интересно, к чему бы это? Спросите у В. Трубарова.