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Вчені вперше об'єднали три мозки для читання думок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 жов, 2018 07:32
Пропонуємо до обговорення:
Електроенцефалографія (ЕЕГ) дозволяє реєструвати патерни активності нейронів мозку за допомогою закріплених на черепі електродів.
Дивися повний текст Вчені вперше об'єднали три мозки для читання думок
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Додано: Вів 02 жов, 2018 07:32
А потом мозги изобретут свой интернет и пароботят всех людей :shock:
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