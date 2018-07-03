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У NASA шукатимуть
інопланетні технології

У NASA шукатимуть інопланетні технології
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 08:03

У NASA шукатимуть інопланетні технології

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці NASA займуться пошуком техносигнатур-ознак технологічної діяльності інших цивілізацій на екзопланетах.

Дивися повний текст У NASA шукатимуть інопланетні технології.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 08:03

Все таки они есть
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