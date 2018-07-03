|
|
У NASA шукатимуть інопланетні технології
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 жов, 2018 08:03
Пропонуємо до обговорення:
Фахівці NASA займуться пошуком техносигнатур-ознак технологічної діяльності інших цивілізацій на екзопланетах.
Дивися повний текст У NASA шукатимуть інопланетні технології
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84809
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 02 жов, 2018 08:03
Все таки они есть
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1318
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|194
|
Сер 29 сер, 2018 13:54
Juna
|
|2
|292
|
Пон 30 лип, 2018 00:22
civ
|
|1
|183
|