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Чим нафта за 100 доларів
обернеться для світу і України:...

Чим нафта за 100 доларів обернеться для світу і України:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 08:58

Чим нафта за 100 доларів обернеться для світу і України:...

Пропонуємо до обговорення:
Як прогнозують фахівці, вперше з 2014 року нафта може подорожчати до 100 доларів.

Дивися повний текст Чим нафта за 100 доларів обернеться для світу і України: прогноз аналітиків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 08:58

Тема как-то недораскрыта.
Как отразится подъем цен на добытчиках сланцевого топлива в США?
Сколько дополнительных инвестиций будет сделано в энергосбережение и альтернативные технологии?
Как - в долгосрочной перспективе - это скажется на самих нефтедобывающих странах, большинство из которых так и не научилось делать ничего, кроме высасывания нефти и коррумпирования собственного населения?
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 09:02

Re: Чим нафта за 100 доларів обернеться для світу і України:

Для України погано - збільшить торгівельний дисбаланс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 09:33

Re: Чим нафта за 100 доларів обернеться для світу і України:

да ничем! Задрали уже эти старшилки((
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 09:37

От срань, скоріше б електромобілі замінили автомобілі з ДВС.
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 09:42

  0mage0 написав:От срань, скоріше б електромобілі замінили автомобілі з ДВС.
Вы уже приобрели б/у Nissan Leaf на литовских номерах?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 09:50

Недореформаторам еще повезло провести львиную часть своей управленческой деятельности при низких ценах на нефть, это позволило им игнорировать экономику и общаться с людьми исключительно политическими лозунгами. Время которое нужно было потратить для экономического рывка и создания подушки безопасности ушло. Высокие цены на энергоносители и долговое бремя возвращается.
cccp30000
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:03

  lapay написав:Для України погано - збільшить торгівельний дисбаланс.


Хорош зрадойоб*ть. Украина станет сильнее, как директор рынка говорил. Чем больше мы платим за энергоносители, тем сильнее становимся.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:12

Re: Чим нафта за 100 доларів обернеться для світу і України:

  summacut написав:Украина станет сильнее, как директор рынка говорил. Чем больше мы платим за энергоносители, тем сильнее становимся.

Ваш директор це казав не про Україну, а про РФ, і не про енергоносії, а про санкції. Наш не такий дурний, щоб щось подібне ляпати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:46

  lapay написав:
  summacut написав:Украина станет сильнее, как директор рынка говорил. Чем больше мы платим за энергоносители, тем сильнее становимся.

Ваш директор це казав не про Україну, а про РФ, і не про енергоносії, а про санкції. Наш не такий дурний, щоб щось подібне ляпати.


Это Гройсман говорил на полном серьезе.
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rw666
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