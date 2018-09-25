Як прогнозують фахівці, вперше з 2014 року нафта може подорожчати до 100 доларів.
Дивися повний текст Чим нафта за 100 доларів обернеться для світу і України: прогноз аналітиків.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 08:58
Чим нафта за 100 доларів обернеться для світу і України:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чим нафта за 100 доларів обернеться для світу і України: прогноз аналітиків.
Додано: Вів 02 жов, 2018 08:58
Тема как-то недораскрыта.
Как отразится подъем цен на добытчиках сланцевого топлива в США?
Сколько дополнительных инвестиций будет сделано в энергосбережение и альтернативные технологии?
Как - в долгосрочной перспективе - это скажется на самих нефтедобывающих странах, большинство из которых так и не научилось делать ничего, кроме высасывания нефти и коррумпирования собственного населения?
Додано: Вів 02 жов, 2018 09:02
Re: Чим нафта за 100 доларів обернеться для світу і України:
Для України погано - збільшить торгівельний дисбаланс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 02 жов, 2018 09:33
Re: Чим нафта за 100 доларів обернеться для світу і України:
да ничем! Задрали уже эти старшилки((
Додано: Вів 02 жов, 2018 09:42
Додано: Вів 02 жов, 2018 09:50
Недореформаторам еще повезло провести львиную часть своей управленческой деятельности при низких ценах на нефть, это позволило им игнорировать экономику и общаться с людьми исключительно политическими лозунгами. Время которое нужно было потратить для экономического рывка и создания подушки безопасности ушло. Высокие цены на энергоносители и долговое бремя возвращается.
Додано: Вів 02 жов, 2018 10:03
Хорош зрадойоб*ть. Украина станет сильнее, как директор рынка говорил. Чем больше мы платим за энергоносители, тем сильнее становимся.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Вів 02 жов, 2018 11:12
Re: Чим нафта за 100 доларів обернеться для світу і України:
Ваш директор це казав не про Україну, а про РФ, і не про енергоносії, а про санкції. Наш не такий дурний, щоб щось подібне ляпати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 02 жов, 2018 11:46
Это Гройсман говорил на полном серьезе.
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