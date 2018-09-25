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Чим нафта за 100 доларів
обернеться для світу і України:...

Чим нафта за 100 доларів обернеться для світу і України:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:02

  headshaker написав:Как отразится подъем цен на добытчиках сланцевого топлива в США?

1 )мощный толчок для сланцев и нефтеносных песков

  headshaker написав:Тема как-то недораскрыта.
Сколько дополнительных инвестиций будет сделано в энергосбережение и альтернативные технологии?

2) не отразится по причине (см п 1)

  headshaker написав:Как - в долгосрочной перспективе - это скажется на самих нефтедобывающих странах, большинство из которых так и не научилось делать ничего, кроме высасывания нефти и коррумпирования собственного населения?

3) Для арабских стран, таких как ОАЭ, КСА, Оман - никак, поскольку те давно готовятся к такому повороту. У России процент энергоносителей в ВВП не настолько высок, как принято думать, чтобы иметь критическое значение.
Венесуэле, Нигерии и Мексике это только поможет в краткосрочной перспективе.
В долгосрочной у них так и так одинаковое мрачное будущее.
Ирану поможет во всех перспективах.
Катар? Это скорее британская корпорация, чем суверенное государство.
Ливии уже все равно.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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