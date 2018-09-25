Чим нафта за 100 доларів обернеться для світу і України:...

1 )мощный толчок для сланцев и нефтеносных песков
2) не отразится по причине (см п 1)
3) Для арабских стран, таких как ОАЭ, КСА, Оман - никак, поскольку те давно готовятся к такому повороту. У России процент энергоносителей в ВВП не настолько высок, как принято думать, чтобы иметь критическое значение.
Венесуэле, Нигерии и Мексике это только поможет в краткосрочной перспективе.
В долгосрочной у них так и так одинаковое мрачное будущее.
Ирану поможет во всех перспективах.
Катар? Это скорее британская корпорация, чем суверенное государство.
Ливии уже все равно.