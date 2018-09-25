Чим нафта за 100 доларів обернеться для світу і України:...

Додано: Вів 02 жов, 2018 12:02

headshaker написав: Как отразится подъем цен на добытчиках сланцевого топлива в США?

Как отразится подъем цен на добытчиках сланцевого топлива в США?

headshaker написав: Тема как-то недораскрыта.

Сколько дополнительных инвестиций будет сделано в энергосбережение и альтернативные технологии?

Тема как-то недораскрыта.Сколько дополнительных инвестиций будет сделано в энергосбережение и альтернативные технологии?

headshaker написав: Как - в долгосрочной перспективе - это скажется на самих нефтедобывающих странах, большинство из которых так и не научилось делать ничего, кроме высасывания нефти и коррумпирования собственного населения? Как - в долгосрочной перспективе - это скажется на самих нефтедобывающих странах, большинство из которых так и не научилось делать ничего, кроме высасывания нефти и коррумпирования собственного населения?

1 )мощный толчок для сланцев и нефтеносных песков2) не отразится по причине (см п 1)3) Для арабских стран, таких как ОАЭ, КСА, Оман - никак, поскольку те давно готовятся к такому повороту. У России процент энергоносителей в ВВП не настолько высок, как принято думать, чтобы иметь критическое значение.Венесуэле, Нигерии и Мексике это только поможет в краткосрочной перспективе.В долгосрочной у них так и так одинаковое мрачное будущее.Ирану поможет во всех перспективах.Катар? Это скорее британская корпорация, чем суверенное государство.Ливии уже все равно.