Чим нафта за 100 доларів обернеться для світу і України:...
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headshaker написав:Как отразится подъем цен на добытчиках сланцевого топлива в США?
1 )мощный толчок для сланцев и нефтеносных песков
headshaker написав:Тема как-то недораскрыта. Сколько дополнительных инвестиций будет сделано в энергосбережение и альтернативные технологии?
2) не отразится по причине (см п 1)
headshaker написав:Как - в долгосрочной перспективе - это скажется на самих нефтедобывающих странах, большинство из которых так и не научилось делать ничего, кроме высасывания нефти и коррумпирования собственного населения?
3) Для арабских стран, таких как ОАЭ, КСА, Оман - никак, поскольку те давно готовятся к такому повороту. У России процент энергоносителей в ВВП не настолько высок, как принято думать, чтобы иметь критическое значение. Венесуэле, Нигерии и Мексике это только поможет в краткосрочной перспективе. В долгосрочной у них так и так одинаковое мрачное будущее. Ирану поможет во всех перспективах. Катар? Это скорее британская корпорация, чем суверенное государство. Ливии уже все равно.
rw666 написав:Это Гройсман говорил на полном серьезе.
Коли і де? Я в тирнеті знайшов тільки оце: Прем'єр Володимир Гройсман підкреслює, що рішення щодо підвищення ціни на газ для населення зробить Україну сильнішою.
Про це він заявив на конференції YES у Києві в суботу, відповідаючи на питання про незадоволення людей через майбутнє підвищення ціни на газ.
"Так довелося, що на мою долю випадає те, що повинні були зробити давно. Але зараз маю приймати це рішення я. І переді мною стоїть вибір – або уникнути відповідальності і піти чередою популізму, який для нашої країни є сумновідомим, або приймати рішення, яке в принципі зробить Україну сильнішою", - сказав він. https://www.pravda.com.ua/news/2018/09/15/7192217/ Він каже про підвищення ціни для населення, а не про ціну імпортного газу. І все каже правильно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
headshaker написав:Как отразится подъем цен на добытчиках сланцевого топлива в США?
1 )мощный толчок для сланцев и нефтеносных песков
То есть, приток средств -> улучшение технологий -> снижение себестоимости -> снижение порога рентабельности -> общий откат до уровня ниже теперешнего?
Дваждыдвашник написав:
headshaker написав:Тема как-то недораскрыта. Сколько дополнительных инвестиций будет сделано в энергосбережение и альтернативные технологии?
2) не отразится по причине (см п 1)
Не отразится, если цены останутся на текущем уровне или ниже. Но ведь в пугалке речь шла о 100 долл - сколько времени займет "туда и обратно"?
Дваждыдвашник написав:
headshaker написав:Как - в долгосрочной перспективе - это скажется на самих нефтедобывающих странах, большинство из которых так и не научилось делать ничего, кроме высасывания нефти и коррумпирования собственного населения?
3) Для арабских стран, таких как ОАЭ, КСА, Оман - никак, поскольку те давно готовятся к такому повороту. У России процент энергоносителей в ВВП не настолько высок, как принято думать, чтобы иметь критическое значение.
А доля в валютных поступлениях? Или контрсанкции распространятся на весь импорт, чтобы валюту, как при совке, не тратить, пробавляясь боярышником и корой дуба?
headshaker написав: валюту, как при совке, не тратить, пробавляясь боярышником и корой дуба?
при "совке" валюта в том числе использовалась для закупки станков и прочих средств производства. Этот задел позволил стране Украине, после определенного деребана социалистической собственности, петлять какое-то время. Сейчас хуже: старые станки сдыхают, внутреннего станкостроения нет, машиностроения нет, внутренний банковский кредит 25-30% можно брать только под закупку наркотиков, внешних инвесторов почти нет - коррупция после всех "достойных революций" только усугубилась (добавилось новая тема - с/х рейдерство). Все покращення налицо, а удорожание нефти, надеюсь, приведет к частичному выпиливанию нищебродов на 6ляхах
headshaker написав: валюту, как при совке, не тратить, пробавляясь боярышником и корой дуба?
при "совке" валюта в том числе использовалась для закупки станков и прочих средств производства. Этот задел позволил стране Украине, после определенного деребана социалистической собственности, петлять какое-то время. Сейчас хуже: старые станки сдыхают, внутреннего станкостроения нет, машиностроения нет, внутренний банковский кредит 25-30% можно брать только под закупку наркотиков, внешних инвесторов почти нет - коррупция после всех "достойных революций" только усугубилась (добавилось новая тема - с/х рейдерство). Все покращення налицо, а удорожание нефти, надеюсь, приведет к частичному выпиливанию нищебродов на 6ляхах