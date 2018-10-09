только количество тех кто сможет "порезвится" уменьшится еще на пару-тройку миллионов
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Додано: Сер 03 жов, 2018 08:10
только количество тех кто сможет "порезвится" уменьшится еще на пару-тройку миллионов
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 03 жов, 2018 09:32
Re: Чим нафта за 100 доларів обернеться для світу і України:
Если б Украина смогла обеспечить своим газом население никаких проблем с подорожанием нет. Нужно всего лишь еще около 7 ярдов кубов дополнительно добывать. Бизнес способен перемолоть и 150 долл.
Додано: Сер 03 жов, 2018 09:39
Додано: Чет 04 жов, 2018 10:39
Не так просто с электромобилями. Как только их количество перевалит за половину автопарка, то катастрофически перестанет хватать генерирующих мощностей. Кроме того не забываем что электростанции работают так же на импортном газе и атомном топливе, а сейчас уже и уголь завозят.
Додано: Чет 11 жов, 2018 16:34
Вон уже походу корпорация богдан или Васадзе протягивают новые ставки, чтобы самим начать китайские биды собирать.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43632 ... -v-ukrainu
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