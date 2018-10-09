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Чим нафта за 100 доларів
обернеться для світу і України:...

Чим нафта за 100 доларів обернеться для світу і України:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 08:10

  edvardd написав:Чем выше шкаф задерут, тем громче он упадёт...после похода на 90 нефть свалится на 21, вот там и порезвимся...


только количество тех кто сможет "порезвится" уменьшится еще на пару-тройку миллионов :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:32

Re: Чим нафта за 100 доларів обернеться для світу і України:

Если б Украина смогла обеспечить своим газом население никаких проблем с подорожанием нет. Нужно всего лишь еще около 7 ярдов кубов дополнительно добывать. Бизнес способен перемолоть и 150 долл.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:39

  otg написав:Если б Украина смогла обеспечить своим газом население никаких проблем с подорожанием нет. Нужно всего лишь еще около 7 ярдов кубов дополнительно добывать. Бизнес способен перемолоть и 150 долл.


А если бы ещё завалила весь мир электротавриями, то нам бы и бензин был не нужен.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:39

  Ratatui написав:
А если бы ещё завалила весь мир электротавриями, то нам бы и бензин был не нужен.
Не так просто с электромобилями. Как только их количество перевалит за половину автопарка, то катастрофически перестанет хватать генерирующих мощностей. Кроме того не забываем что электростанции работают так же на импортном газе и атомном топливе, а сейчас уже и уголь завозят.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:34

  otg написав:
  Ratatui написав:
А если бы ещё завалила весь мир электротавриями, то нам бы и бензин был не нужен.
Не так просто с электромобилями. Как только их количество перевалит за половину автопарка, то катастрофически перестанет хватать генерирующих мощностей. Кроме того не забываем что электростанции работают так же на импортном газе и атомном топливе, а сейчас уже и уголь завозят.


Вон уже походу корпорация богдан или Васадзе протягивают новые ставки, чтобы самим начать китайские биды собирать.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43632 ... -v-ukrainu
Ratatui
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