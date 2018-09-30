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Омелян розповів, які проекти
в Україні потребують...

Омелян розповів, які проекти в Україні потребують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 09:14

Омелян розповів, які проекти в Україні потребують...

Пропонуємо до обговорення:
Україна веде спілкування з західними інвесторами щодо першочергового фінансування інфраструктурних проектів Укрзалізниці.

Дивися повний текст Омелян розповів, які проекти в Україні потребують першочергових інвестицій.
R2
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Очередное "обо всем и ни о чем" от "никакого"министра.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 09:44

а проклятущий
https://www.flightradar24.com/47.38,19.65/5
Так и не видит огромного развития авиации. В чем тут закавыка?
vitali_kalinin
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