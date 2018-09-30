Україна веде спілкування з західними інвесторами щодо першочергового фінансування інфраструктурних проектів Укрзалізниці.
Дивися повний текст Омелян розповів, які проекти в Україні потребують першочергових інвестицій.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 09:14
Омелян розповів, які проекти в Україні потребують...
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Дивися повний текст Омелян розповів, які проекти в Україні потребують першочергових інвестицій.
Додано: Вів 02 жов, 2018 09:44
а проклятущий
Так и не видит огромного развития авиации. В чем тут закавыка?
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