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Мінфін США відкидає зростання
цін на автомобілі після...

Мінфін США відкидає зростання цін на автомобілі після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:38

Мінфін США відкидає зростання цін на автомобілі після...

Пропонуємо до обговорення:
Нова торговельна угода між США, Канадою і Мексикою (USMCA) не призведе до зростання цін на автомобілі в США.

Дивися повний текст Мінфін США відкидає зростання цін на автомобілі після угоди з Канадою.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:39

И овцы целы, и волки сыты? Так не бывает? А рабочие места (реальные, не грумеры и риелторы) будут уплывать туда, где они дешевле, вместе с налогами.
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