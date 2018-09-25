Нова торговельна угода між США, Канадою і Мексикою (USMCA) не призведе до зростання цін на автомобілі в США.
Дивися повний текст Мінфін США відкидає зростання цін на автомобілі після угоди з Канадою.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 10:38
Мінфін США відкидає зростання цін на автомобілі після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін США відкидає зростання цін на автомобілі після угоди з Канадою.
Додано: Вів 02 жов, 2018 10:39
И овцы целы, и волки сыты? Так не бывает? А рабочие места (реальные, не грумеры и риелторы) будут уплывать туда, где они дешевле, вместе с налогами.
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