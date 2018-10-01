За його словами, це буде "системне підвищення, кожен рік".
Дивися повний текст Прем'єр анонсував \"системне підвищення\" пенсій з березня 2019 року.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 10:39
Прем'єр анонсував "системне підвищення" пенсій з березня...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр анонсував \"системне підвищення\" пенсій з березня 2019 року.
Додано: Вів 02 жов, 2018 10:44
Так вы же пенсии от минималки считаете, а не от средней, сейчас в формуле у вас 3700, а повышение будет на половину роста до 4200, вот и считайте, большинство если получало 1600, будет получать 1800. И то после выборов как всегда и неясно, какая будет инфляция. Ото заживем!
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