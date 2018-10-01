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Прем'єр анонсував "системне
підвищення" пенсій з березня...

Прем'єр анонсував "системне підвищення" пенсій з березня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:39

Прем'єр анонсував "системне підвищення" пенсій з березня...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, це буде "системне підвищення, кожен рік".

Дивися повний текст Прем'єр анонсував \"системне підвищення\" пенсій з березня 2019 року.
R2
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Гройсман, назови хоть одну трудную задачу, ну так, что бы поржать...
Cactus
 
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Так вы же пенсии от минималки считаете, а не от средней, сейчас в формуле у вас 3700, а повышение будет на половину роста до 4200, вот и считайте, большинство если получало 1600, будет получать 1800. И то после выборов как всегда и неясно, какая будет инфляция. Ото заживем!
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