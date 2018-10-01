Прем'єр анонсував "системне підвищення" пенсій з березня...

Додано: Вів 02 жов, 2018 22:17

hxbbgaf написав: Так а что пенсионеры виноваты, что работодатели не хотят платить соц. взнос с зарплат работников? Никто с этим не борется, потому что интересы бизнесменов лоббируются на верхушке, да и сама верхушка, чего греха таить... За взятки все решается. Так а что пенсионеры виноваты, что работодатели не хотят платить соц. взнос с зарплат работников? Никто с этим не борется, потому что интересы бизнесменов лоббируются на верхушке, да и сама верхушка, чего греха таить... За взятки все решается.

И проблема в том, что у нас 700 тыс. ментовских и миллион военных пенсионеров, и несколько сот тыщ чиновничьих. Они повыходили на пенсию в 38 лет и сидят на нашей шее и никто не собирается их отправлять дорабатывать до 60. А я считаю, если ты здоровый бык, то хоть ты красил траву и мучил новобранцев, а теперь не хочешь воевать, хоть выбивал признания с людей в участках, хоть брал взятки в ОВИРе, хоть доил корову, хоть работал на заводе (если это не химия, приведшая к потере здоровья), будь добр не получать пенсию до 60, а идти работать!

Чем советских? Вообще-то, тогда пенсия у моей бабушки была 132 рубля, это как сейчас тыщ 15! При этом бабушка была обычным работником и получала 100 с чем-то рублей как все.

а чинуш наказывать вроде того же павелки, который на каждом резиновом вонючем стадионе украл 900 тысяч гривен, еще и взял в государственном банке 26 лямов баксов и не вернул и как с гуся вода

основная проблема не в этом, а в "демографическом переходе". до 91 рождаемость была гораздо выше уровня воспроизводства. а сейчас гораздо ниже. причем не только в Украине а и вообще во всех развитых странах.урбанизация - теперь нужны не 5 пар рук помощи по хозяйству, а 1-2 но с хорошим образованием и квалификацией, чтобы деньги могли зарабатывать.гендерные права - теперь женщина не бесплатное приложение к кухне, а равноправная личность и она хочет развиваться, строить карьеру, а рожать уже после 30.да и вообще, некоторые считают что "жизнь слишком интересна чтобы тратить ее на спиногрызов"(я не поддерживаю, но такое мнение имеет место быть, не все любят детей)здесь я солидарен полностью. и именно поэтому даже если Питун лично принесет Пороху ключи от Крыма, хрен кто вернется. там половина населения сейчас таких пенсов. и платить им дань российскими мерками я точно не хочу. пусть кушают камни с неба и сернистый ангидрид с армянска.ну так это частности. я тоже могу сказать что 15 тыщ это нищебродские копейки по моим меркам. но мы же говорим в целом.тем более "получала 100 зп, но имела 132 пенсии" это какой-то перевернутый мир.давайте тогда 75% от зарплаты отстегивать старикам, а сами на хлебе и воде?и здесь я тоже солидарен. эта креатура ахметки совершенно профнепригодна как през ффу. я могу тут еще на страницу расписать аргументов - и тренерство шевы с нулем достижений как тренера и приключения кубка чемпионов в гостях у криминальных авторитетов и всякое такое.вот за это я не люблю БПП и за них точно голосовать не буду - там чересчур много отъявленного сброда.