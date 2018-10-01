Прем'єр анонсував "системне підвищення" пенсій з березня...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 18:52
Выборы 31 березня.
Совпадение?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Вів 02 жов, 2018 22:17
основная проблема не в этом, а в "демографическом переходе". до 91 рождаемость была гораздо выше уровня воспроизводства. а сейчас гораздо ниже. причем не только в Украине а и вообще во всех развитых странах.
урбанизация - теперь нужны не 5 пар рук помощи по хозяйству, а 1-2 но с хорошим образованием и квалификацией, чтобы деньги могли зарабатывать.
гендерные права - теперь женщина не бесплатное приложение к кухне, а равноправная личность и она хочет развиваться, строить карьеру, а рожать уже после 30.
да и вообще, некоторые считают что "жизнь слишком интересна чтобы тратить ее на спиногрызов"(я не поддерживаю, но такое мнение имеет место быть, не все любят детей)
здесь я солидарен полностью. и именно поэтому даже если Питун лично принесет Пороху ключи от Крыма, хрен кто вернется. там половина населения сейчас таких пенсов. и платить им дань российскими мерками я точно не хочу. пусть кушают камни с неба и сернистый ангидрид с армянска.
ну так это частности. я тоже могу сказать что 15 тыщ это нищебродские копейки по моим меркам. но мы же говорим в целом.
тем более "получала 100 зп, но имела 132 пенсии" это какой-то перевернутый мир.
давайте тогда 75% от зарплаты отстегивать старикам, а сами на хлебе и воде?
и здесь я тоже солидарен. эта креатура ахметки совершенно профнепригодна как през ффу. я могу тут еще на страницу расписать аргументов - и тренерство шевы с нулем достижений как тренера и приключения кубка чемпионов в гостях у криминальных авторитетов и всякое такое.
вот за это я не люблю БПП и за них точно голосовать не буду - там чересчур много отъявленного сброда.
Додано: Вів 02 жов, 2018 22:23
Re: Прем'єр анонсував "системне підвищення" пенсій з березня
я пока эту инфу видел только на стране.юа и прочих пророссийских и медведчуковских инфопомойках. если это деза, предлагаю развесить по столбам хозяев и журналистов этих инфопомоек - мы слишком толерантны к коллаборантам. Утрирую конечно, но я бы сменил Пороха на Яроша или Филатова - программа "будем вешать"(но потом) и "будем есть шашлыки на могилах врагов Украины" меня устраивает.
Додано: Сер 03 жов, 2018 06:25
Re: Прем'єр анонсував "системне підвищення" пенсій з березня
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