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Прем'єр анонсував "системне
підвищення" пенсій з березня...

Прем'єр анонсував "системне підвищення" пенсій з березня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 16:40

бросили косточку под выборы
lwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 18:52

Прем'єр анонсував "системне підвищення" пенсій з березня

Выборы 31 березня.
Совпадение?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:17

  hxbbgaf написав:Так а что пенсионеры виноваты, что работодатели не хотят платить соц. взнос с зарплат работников? Никто с этим не борется, потому что интересы бизнесменов лоббируются на верхушке, да и сама верхушка, чего греха таить... За взятки все решается.



основная проблема не в этом, а в "демографическом переходе". до 91 рождаемость была гораздо выше уровня воспроизводства. а сейчас гораздо ниже. причем не только в Украине а и вообще во всех развитых странах.
урбанизация - теперь нужны не 5 пар рук помощи по хозяйству, а 1-2 но с хорошим образованием и квалификацией, чтобы деньги могли зарабатывать.
гендерные права - теперь женщина не бесплатное приложение к кухне, а равноправная личность и она хочет развиваться, строить карьеру, а рожать уже после 30.
да и вообще, некоторые считают что "жизнь слишком интересна чтобы тратить ее на спиногрызов"(я не поддерживаю, но такое мнение имеет место быть, не все любят детей)

И проблема в том, что у нас 700 тыс. ментовских и миллион военных пенсионеров, и несколько сот тыщ чиновничьих. Они повыходили на пенсию в 38 лет и сидят на нашей шее и никто не собирается их отправлять дорабатывать до 60. А я считаю, если ты здоровый бык, то хоть ты красил траву и мучил новобранцев, а теперь не хочешь воевать, хоть выбивал признания с людей в участках, хоть брал взятки в ОВИРе, хоть доил корову, хоть работал на заводе (если это не химия, приведшая к потере здоровья), будь добр не получать пенсию до 60, а идти работать!


здесь я солидарен полностью. и именно поэтому даже если Питун лично принесет Пороху ключи от Крыма, хрен кто вернется. там половина населения сейчас таких пенсов. и платить им дань российскими мерками я точно не хочу. пусть кушают камни с неба и сернистый ангидрид с армянска.


Чем советских? Вообще-то, тогда пенсия у моей бабушки была 132 рубля, это как сейчас тыщ 15! При этом бабушка была обычным работником и получала 100 с чем-то рублей как все.


ну так это частности. я тоже могу сказать что 15 тыщ это нищебродские копейки по моим меркам. но мы же говорим в целом.
тем более "получала 100 зп, но имела 132 пенсии" это какой-то перевернутый мир.
давайте тогда 75% от зарплаты отстегивать старикам, а сами на хлебе и воде?


а чинуш наказывать вроде того же павелки, который на каждом резиновом вонючем стадионе украл 900 тысяч гривен, еще и взял в государственном банке 26 лямов баксов и не вернул и как с гуся вода


и здесь я тоже солидарен. эта креатура ахметки совершенно профнепригодна как през ффу. я могу тут еще на страницу расписать аргументов - и тренерство шевы с нулем достижений как тренера и приключения кубка чемпионов в гостях у криминальных авторитетов и всякое такое.
вот за это я не люблю БПП и за них точно голосовать не буду - там чересчур много отъявленного сброда.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:23

Re: Прем'єр анонсував "системне підвищення" пенсій з березня

  hxbbgaf написав:Уже развешивают уведомления, что с 1 января субсидии на содержание домов и придомовых территорий не будет


я пока эту инфу видел только на стране.юа и прочих пророссийских и медведчуковских инфопомойках. если это деза, предлагаю развесить по столбам хозяев и журналистов этих инфопомоек - мы слишком толерантны к коллаборантам. Утрирую конечно, но я бы сменил Пороха на Яроша или Филатова - программа "будем вешать"(но потом) и "будем есть шашлыки на могилах врагов Украины" меня устраивает.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 06:25

Re: Прем'єр анонсував "системне підвищення" пенсій з березня

  locustsucol написав:А кто сейчас в пенсах? - большая часть - совки, которых как раз устраивало хавать популизм воров, приведший к обессиливанию Украины и как следствие - к войне.

А что хаваешь ты болезный? Да как раз то, что сам написал.
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