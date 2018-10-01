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Прем'єр анонсував "системне підвищення" пенсій з березня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 жов, 2018 01:42
vetka написав: Rainbow написав:
Під вибори на пару гривень підвищать, але того підвищення не вистачить і на кілограм м"яса
мясо вредно, надо есть овощи ))))
это сила воли нужна. тем более традиции, у нас любой праздник превращают в бессмысленное убийство едой )) культ жратвы просто феноменальный.
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