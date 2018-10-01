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Мінфін хоче, щоб Рада
запровадила трирічне бюджетне...

Мінфін хоче, щоб Рада запровадила трирічне бюджетне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:39

Мінфін хоче, щоб Рада запровадила трирічне бюджетне...

Пропонуємо до обговорення:
В.о. міністра фінансів Оксана Маркарова сподівається, що Верховна Рада цього року прийме новий Бюджетний кодекс щодо введення трирічного планування бюджету країни.

Дивися повний текст Мінфін хоче, щоб Рада запровадила трирічне бюджетне планування.
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