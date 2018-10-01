В.о. міністра фінансів Оксана Маркарова сподівається, що Верховна Рада цього року прийме новий Бюджетний кодекс щодо введення трирічного планування бюджету країни.
Дивися повний текст Мінфін хоче, щоб Рада запровадила трирічне бюджетне планування.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 10:39
Мінфін хоче, щоб Рада запровадила трирічне бюджетне...
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Дивися повний текст Мінфін хоче, щоб Рада запровадила трирічне бюджетне планування.
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