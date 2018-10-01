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Гройсман повідомив, коли у
жителів Києва з'явиться...

Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 13:02

Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться...

Пропонуємо до обговорення:
Гройсман обіцяє повернути гарячу воду киянам до кінця тижня

Дивися повний текст Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться гаряча вода.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 13:02

а Кличко как будто не причем, он просто мэр Киева...
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 13:06

Кличко получил отках от рыжего ворюги за перекладывание долгов на Киев.
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