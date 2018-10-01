Гройсман обіцяє повернути гарячу воду киянам до кінця тижня
Дивися повний текст Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться гаряча вода.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 13:02
Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться...
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Дивися повний текст Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться гаряча вода.
Додано: Вів 02 жов, 2018 13:06
Кличко получил отках от рыжего ворюги за перекладывание долгов на Киев.
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