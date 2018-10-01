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Гройсман повідомив, коли у
жителів Києва з'явиться...

Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться...
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 13:02

Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться...

Пропонуємо до обговорення:
Гройсман обіцяє повернути гарячу воду киянам до кінця тижня

Дивися повний текст Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться гаряча вода.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 13:02

а Кличко как будто не причем, он просто мэр Киева...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 13:06

Кличко получил отках от рыжего ворюги за перекладывание долгов на Киев.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 14:58

Короче будет Киев зимой без горячей водички..Киевлянам придётся заняться лечебными процедурами по закаливанию а здоровье это хорошо!!!
vovanchikkvg
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 16:02

Как и озвучивалось ранее, раньше чем дадут тепло в трубы отопления горячей воды можно не ждать.
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 16:42

Re: Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться...

Печерск, Липки. Отключили в конце августа, дали снова в конце сентября.
Оболонь. Отключили в начале июня, с небольшим перерывом - нет до сих пор.
Орел
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 16:51

В одной половине города вода есть, в другой нет. Таких идиотов во власти еще не было.
Сколько бы не рассказывали, что вот вот уже включаем, пока не дадут тепло воды не будет.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 17:35

Вам ещё и воду горячую, охренели. Мы вообще забыли, что она бывает, а с этого года все забудут что такое централизованное отопление и никто не жужжит. Во па.лы зажрались.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 03:19

Бойлер стоит 2000 грн, получается даже дешевле чем горячая от теплосети и не зависишь ни от кого.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 05:37

  AlifeSoft написав:Бойлер стоит 2000 грн, получается даже дешевле чем горячая от теплосети и не зависишь ни от кого.


Вот это правильно.
Ещё надо колодцы выкопать чтобы не зависеть от подачи холодной воды, буржуйки понаставить с поленницами, чтобы по отоплению было так же, и лучинами пользоваться вместо лампочек - дешевле и от подачи электричества не зависишь.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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