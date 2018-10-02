Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться...

Додано: Сер 03 жов, 2018 13:18

Sinbad777 написав: vetka написав: За удобства нужно платить.

У меня знакомая много лет работает няней в Ирландии, так вот рассказать вам как они там моются? Набирается одна ванна горячей вода, сначала в ней моют детей, потом родители и потом в этой же воде няня, если хочет конечно. За удобства нужно платить.У меня знакомая много лет работает няней в Ирландии, так вот рассказать вам как они там моются? Набирается одна ванна горячей вода, сначала в ней моют детей, потом родители и потом в этой же воде няня, если хочет конечно.



Ирландия это далеко, точно так же купается моя семья , состоящая из 3 человек. Это областной центр. Горячая вода, в зимний период последний раз была в 2003 +/-. Но это же не повод для гордости верно? Мы же вроде революции гидности не для этого делали, верно? Или это рука Москвы воду не включает? Я уже запутался, просветите Ирландия это далеко, точно так же купается моя семья , состоящая из 3 человек. Это областной центр. Горячая вода, в зимний период последний раз была в 2003 +/-. Но это же не повод для гордости верно? Мы же вроде революции гидности не для этого делали, верно? Или это рука Москвы воду не включает? Я уже запутался, просветите

Если я честно, я вообще не понимаю этих слез Ярославны про отключение горячей воды. Бойлером даже дешевле выходит, я уже считала много раз. А что революцию делали, что бы в кране была всегда горячая вода???Здаётся мне, в стране проблемы есть намного поважнее, чем отсутствие горячей воды в летний период в Киеве или это проблема вселенского масштаба? Меня вот больше беспокоит стоимость отопления, если газ поднимут в цене. А вот отопление у меня центральное...