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Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться...
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Додано: Сер 03 жов, 2018 12:15
У Гройсмана и Кличка есть вода?
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:18
И все это одним словом, называется - разруха.... Ой как современен М.Булгаков. Киев и поныне там. И все эти Швондеры у власти, которые, якобы борются с совком, являются лучшим его воплощением.
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Jack Reacher
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:18
Sinbad777 написав: vetka написав:
За удобства нужно платить.
У меня знакомая много лет работает няней в Ирландии, так вот рассказать вам как они там моются? Набирается одна ванна горячей вода, сначала в ней моют детей, потом родители и потом в этой же воде няня, если хочет конечно.
Ирландия это далеко, точно так же купается моя семья , состоящая из 3 человек. Это областной центр. Горячая вода, в зимний период последний раз была в 2003 +/-. Но это же не повод для гордости верно? Мы же вроде революции гидности не для этого делали, верно? Или это рука Москвы воду не включает? Я уже запутался, просветите
Если я честно, я вообще не понимаю этих слез Ярославны про отключение горячей воды. Бойлером даже дешевле выходит, я уже считала много раз. А что революцию делали, что бы в кране была всегда горячая вода???
Здаётся мне, в стране проблемы есть намного поважнее, чем отсутствие горячей воды в летний период в Киеве или это проблема вселенского масштаба? Меня вот больше беспокоит стоимость отопления, если газ поднимут в цене. А вот отопление у меня центральное...
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vetka
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:20
vetka написав:
У меня знакомая много лет работает няней в Ирландии, так вот рассказать вам как они там моются? Набирается одна ванна горячей вода, сначала в ней моют детей, потом родители и потом в этой же воде няня, если хочет конечно.
В Японии ванну набирают одну на всех, но сначала моются в душе, а потом каждый по очереди одну ванну принимает
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Faceless
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:21
А Швондер, представитель власти, по сценарию еврей? Ничего антисемитского. Так просто подумалось... А если кожаные куртки сменить на вышиванки?... Тоже ничего не меняется)))
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Jack Reacher
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:26
Faceless написав: Rainbow написав:
Ничего для города не сделал
Вот прям ничего?
Парки в порядок приводят, дороги ремонтируют - это ничего?
В парке Киото например дорогу не доделал, разрыли и бросили. Зачем доделывать, ведь Кличко уже там показался и уехал.
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LOKY
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:27
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katso
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:30
Faceless написав: vetka написав:
У меня знакомая много лет работает няней в Ирландии, так вот рассказать вам как они там моются? Набирается одна ванна горячей вода, сначала в ней моют детей, потом родители и потом в этой же воде няня, если хочет конечно.
В Японии ванну набирают одну на всех, но сначала моются в душе, а потом каждый по очереди одну ванну принимает
ну вот, а мне не верят.
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vetka
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:33
vetka написав:
.. в этой же воде няня, если хочет конечно.
Вы меня не поняли, я готов платить - но воды то нет
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:36
vetka написав: Sinbad777 написав: vetka написав:
За удобства нужно платить.
У меня знакомая много лет работает няней в Ирландии, так вот рассказать вам как они там моются? Набирается одна ванна горячей вода, сначала в ней моют детей, потом родители и потом в этой же воде няня, если хочет конечно.
Ирландия это далеко, точно так же купается моя семья , состоящая из 3 человек. Это областной центр. Горячая вода, в зимний период последний раз была в 2003 +/-. Но это же не повод для гордости верно? Мы же вроде революции гидности не для этого делали, верно? Или это рука Москвы воду не включает? Я уже запутался, просветите
Если я честно, я вообще не понимаю этих слез Ярославны про отключение горячей воды. Бойлером даже дешевле выходит, я уже считала много раз. А что революцию делали, что бы в кране была всегда горячая вода???
Здаётся мне, в стране проблемы есть намного поважнее, чем отсутствие горячей воды в летний период в Киеве или это проблема вселенского масштаба? Меня вот больше беспокоит стоимость отопления, если газ поднимут в цене. А вот отопление у меня центральное...
Вы оторваны от реальности судя по комментариям. Давайте тогда стремится в Африку, там еще меньше комфорта.
Гарячая вода - это еще и обогрев ванны через змеевик, чтобы плесень не заводилась и мыться было комфортнее. К слову у многих пенсионеров нет бойлера и не будет и моются они тазами. Они должны по вашей логике сидеть ровно потому, что есть проблемы поважнее.
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LOKY
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