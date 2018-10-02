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Гройсман повідомив, коли у
жителів Києва з'явиться...

Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:37

Горячей воды все равно не станет, по причине во-первых воровства(магниты на счетчиках) во-вторых компенсаций льготникам, долг по горячей воде будет расти постоянно. А тут хотели долги оставить Нафтогазу а прибыль себе с чистого листа. Да, и за полярным кругом вообще не моются, а скатывают. А в остальном все Ок. Спасибо
fregat2015
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:38

  vetka написав:
  Sinbad777 написав:
  vetka написав:За удобства нужно платить.
У меня знакомая много лет работает няней в Ирландии, так вот рассказать вам как они там моются? Набирается одна ванна горячей вода, сначала в ней моют детей, потом родители и потом в этой же воде няня, если хочет конечно.


Ирландия это далеко, точно так же купается моя семья , состоящая из 3 человек. Это областной центр. Горячая вода, в зимний период последний раз была в 2003 +/-. Но это же не повод для гордости верно? Мы же вроде революции гидности не для этого делали, верно? Или это рука Москвы воду не включает? Я уже запутался, просветите

Если я честно, я вообще не понимаю этих слез Ярославны про отключение горячей воды. Бойлером даже дешевле выходит, я уже считала много раз. А что революцию делали, что бы в кране была всегда горячая вода??? :shock:
Здаётся мне, в стране проблемы есть намного поважнее, чем отсутствие горячей воды в летний период в Киеве или это проблема вселенского масштаба? Меня вот больше беспокоит стоимость отопления, если газ поднимут в цене. А вот отопление у меня центральное...

Вы оторваны от реальности судя по комментариям. Давайте тогда стремится в Африку, там еще меньше комфорта.
Гарячая вода - это еще и обогрев ванны через змеевик, чтобы плесень не заводилась и мыться было комфортнее. К слову у многих пенсионеров нет бойлера и не будет и моются они тазами. Они должны по вашей логике сидеть ровно потому, что есть проблемы поважнее.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:39

  Faceless написав:..
В Японии ванну набирают одну на всех, но сначала моются в душе, а потом каждый по очереди одну ванну принимает
жлобы так могут делать в любой Японии или Бангладеш. Какого хе..а мне приходится ждать горячую воду по полгода, если я готов платить за услугу??
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:43

  sequence написав:
  vetka написав:.. в этой же воде няня, если хочет конечно.
Вы меня не поняли, я готов платить - но воды то нет

Так поставьте бойлер и будет вода.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:48

  LOKY написав:Вы оторваны от реальности судя по комментариям. Давайте тогда стремится в Африку, там еще меньше комфорта.
Гарячая вода - это еще и обогрев ванны через змеевик, чтобы плесень не заводилась и мыться было комфортнее. К слову у многих пенсионеров нет бойлера и не будет и моются они тазами. Они должны по вашей логике сидеть ровно потому, что есть проблемы поважнее.

Оооо, вы даже не представляете на сколько я близка к реальности. Именно по-этому и поставила в том году бойлер.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:51

  vetka написав:
  sequence написав:
  vetka написав:.. в этой же воде няня, если хочет конечно.
Вы меня не поняли, я готов платить - но воды то нет

Так поставьте бойлер и будет вода.

бойлер есть 80л - на полванны за два раза не хватает. Ванна большая - для кого покупал??
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:04

Re: Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться...

  sequence написав:бойлер есть 80л - на полванны за два раза не хватает. Ванна большая - для кого покупал??

На большую ванну надо и большой бойлер, и нагревать до высокой температуры
Faceless
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  #<1234
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