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Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 жов, 2018 14:48
vetka написав: Shram написав:
Ну что сторонники отсутствия горячей воды сегодня в тренде.
Великое достижение.
Пора отключать электричество на полгода, и слушать "умные" комментарии про "поставь себе велогенератор полчаса крутишь педали и десять минут лампочка светит. И полезно, и энергонезависимость."
А что вы скажете про миллионные долги за эту самую воду?
у меня нет ни субсидий ни долгов, в чем я провинился? Почему при проклятом совке, та даже при Омельченке, не приходилось никогда думать про то какой бойлер правильный, с сухим или мокрым теном и какая емкость должна, чтобы подмыли письки N-человек?
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Додано: Сер 03 жов, 2018 14:49
vetka написав:
или терпите
Ну вот и суть, терпите терпилы, пока паны поделят и попилят всю страну.
Терпите.
В конце правда может быть так , что горячую воду уже никогда не включат - как это уже произошло во многих городах Украины.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Сер 03 жов, 2018 14:50
Faceless написав: sequence написав:
бойлер есть 80л - на полванны за два раза не хватает. Ванна большая - для кого покупал??
На большую ванну надо и большой бойлер, и нагревать до высокой температуры
у меня стена, на которой висит бойлер 150 литров не выдержит - чё делать предлагаете? Ждать пока Нафтагаз с Киевэнерго и с Казначейством зачеты провели??
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Додано: Сер 03 жов, 2018 14:53
Shram написав: vetka написав:
или терпите
Ну вот и суть, терпите терпилы, пока паны поделят и попилят всю страну.
Терпите.
В конце правда может быть так , что горячую воду уже никогда не включат - как это уже произошло во многих городах Украины.
Ну или жгите шины на Банковую и забросайте их ржавыми бойлерами. Что вы от меня хотите? Я реально не понимаю, в чем проблема бойлер установить??? Централизовано вода есть в нескольких городах Украины, интересно КАК живут остальные миллионы украинцев? Или то не киевляне, на них по фиг, так что ли?
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Додано: Сер 03 жов, 2018 14:55
vetka написав: Shram написав:
Ну что сторонники отсутствия горячей воды сегодня в тренде.
Великое достижение.
Пора отключать электричество на полгода, и слушать "умные" комментарии про "поставь себе велогенератор полчаса крутишь педали и десять минут лампочка светит. И полезно, и энергонезависимость."
А что вы скажете про миллионные долги за эту самую воду?
Представляете есть такой государственный орган - суд.
Именно он решает проблемы долгов, и порядок их взыскания с тех кто их допустил.
Я с трудом себе представляю ситуацию, когда всему Берлину отключают свет за то что две компании не могут поделить имущество и долги между собой.
Почему то я уверен что 80% населения Киева, что сегодня сидят без горячей воды, за эту воду всегда стабильно расплачивались.
Так что когда начнете говорить о пользе велогенератора и дровяных буржуек в квартирах?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Сер 03 жов, 2018 14:58
потому что
sequence написав: vetka написав: Shram написав:
Ну что сторонники отсутствия горячей воды сегодня в тренде.
Великое достижение.
Пора отключать электричество на полгода, и слушать "умные" комментарии про "поставь себе велогенератор полчаса крутишь педали и десять минут лампочка светит. И полезно, и энергонезависимость."
А что вы скажете про миллионные долги за эту самую воду?
у меня нет ни субсидий ни долгов, в чем я провинился? Почему
при проклятом совке, та даже при Омельченке, не приходилось никогда думать про то какой бойлер правильный, с сухим или мокрым теном и какая емкость должна, чтобы подмыли письки N-человек?
. Хасиды вон вообще письки по моют и не умерли.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 17:48
sequence написав: Faceless написав: sequence написав:
бойлер есть 80л - на полванны за два раза не хватает. Ванна большая - для кого покупал??
На большую ванну надо и большой бойлер, и нагревать до высокой температуры
у меня стена, на которой висит бойлер 150 литров не выдержит - чё делать предлагаете? Ждать пока Нафтагаз с Киевэнерго и с Казначейством зачеты провели??
Я ничего не предлагаю. Ведь на форуме поныть что горячей воды нет и бойлер маленький - проверенный вариант решения проблемы.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 19:22
vetka написав:
Что вы от меня хотите? Я реально не понимаю, в чем проблема бойлер установить???
Проблемы поставить бойлер нет.
Есть проблема в разрушении властью инфраструктуры, дерибана предприятий и тотальном воровстве.
"Хороший мэр", как тут некоторые считают.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Сер 03 жов, 2018 19:30
sequence написав: AlifeSoft написав:
Бойлер стоит 2000 грн, получается даже дешевле чем горячая от теплосети и не зависишь ни от кого.
да, вот только мне, чтобы заполнить наполовину ванну 80-литровым бойлером, приходится набирать, а потом еще час греть. Надо бы тепловой насос подключить к ванне - а то что то напрягает.
Если вы так любите принимать ванну, то зачем покупали бойлер на 80 литров, купили бы на 200, как раз хватает на одну ванну.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 19:32
ruvex написав:
У Гройсмана и Кличка есть вода?
В их котеджах проточные водонагреватели и у них вода есть всегда.
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