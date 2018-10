Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться...

Додано: Сер 03 жов, 2018 19:30

sequence написав: AlifeSoft написав: Бойлер стоит 2000 грн, получается даже дешевле чем горячая от теплосети и не зависишь ни от кого. Бойлер стоит 2000 грн, получается даже дешевле чем горячая от теплосети и не зависишь ни от кого.

да, вот только мне, чтобы заполнить наполовину ванну 80-литровым бойлером, приходится набирать, а потом еще час греть. Надо бы тепловой насос подключить к ванне - а то что то напрягает. да, вот только мне, чтобы заполнить наполовину ванну 80-литровым бойлером, приходится набирать, а потом еще час греть. Надо бы тепловой насос подключить к ванне - а то что то напрягает.



Если вы так любите принимать ванну, то зачем покупали бойлер на 80 литров, купили бы на 200, как раз хватает на одну ванну. Если вы так любите принимать ванну, то зачем покупали бойлер на 80 литров, купили бы на 200, как раз хватает на одну ванну.

