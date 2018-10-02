Купите уже в Розетке полотенцесушитель это дешевле чем платить за горячую воду для отопления ванной. Или вы хотите чтобы тепло было у вас, а платил за него Гройсман?
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Додано: Сер 03 жов, 2018 19:41
Re: Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться...
Купите уже в Розетке полотенцесушитель это дешевле чем платить за горячую воду для отопления ванной. Или вы хотите чтобы тепло было у вас, а платил за него Гройсман?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:46
Re: Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться...
Электричество с газового генератора (автогаз) стоит около 4 грн за Квт.ч, сама система с аккумуляторами около 2 тыс$. Часто такое ставят в карпатских шале, вдали от цивилизации.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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