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Гройсман повідомив, коли у
жителів Києва з'явиться...

Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:41

Re: Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться...

  LOKY написав:Гарячая вода - это еще и обогрев ванны через змеевик, чтобы плесень не заводилась и мыться было комфортнее.


Купите уже в Розетке полотенцесушитель это дешевле чем платить за горячую воду для отопления ванной. Или вы хотите чтобы тепло было у вас, а платил за него Гройсман?

https://bt.rozetka.com.ua/ua/17972790/p17972790/
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:46

Re: Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться...

  Shram написав:Так что когда начнете говорить о пользе велогенератора и дровяных буржуек в квартирах?


Электричество с газового генератора (автогаз) стоит около 4 грн за Квт.ч, сама система с аккумуляторами около 2 тыс$. Часто такое ставят в карпатских шале, вдали от цивилизации.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлень: 1780
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