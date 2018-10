Гройсман повідомив, коли у жителів Києва з'явиться...

Додано: Сер 03 жов, 2018 19:41

LOKY написав: Гарячая вода - это еще и обогрев ванны через змеевик, чтобы плесень не заводилась и мыться было комфортнее. Гарячая вода - это еще и обогрев ванны через змеевик, чтобы плесень не заводилась и мыться было комфортнее.



Купите уже в Розетке полотенцесушитель это дешевле чем платить за горячую воду для отопления ванной. Или вы хотите чтобы тепло было у вас, а платил за него Гройсман?



https://bt.rozetka.com.ua/ua/17972790/p17972790/ Купите уже в Розетке полотенцесушитель это дешевле чем платить за горячую воду для отопления ванной. Или вы хотите чтобы тепло было у вас, а платил за него Гройсман?

In Death we trust (c) Carlos Castaneda