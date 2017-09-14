Для організації навчального процесу з використанням електронних підручників в українських школах потрібно мінімум 5 років.
Дивися повний текст У Міносвіти сказали, скільки часу потрібно на впровадження електронних підручників.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 жов, 2018 13:28
У Міносвіти сказали, скільки часу потрібно на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Міносвіти сказали, скільки часу потрібно на впровадження електронних підручників.
Додано: Вів 02 жов, 2018 13:28
В ведущих школах отказываются от электронных штук. А тут лапшу на уши вешают.
Додано: Чет 04 жов, 2018 17:43
|