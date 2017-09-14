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У Міносвіти сказали,
скільки часу потрібно на...

У Міносвіти сказали, скільки часу потрібно на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 13:28

У Міносвіти сказали, скільки часу потрібно на...

Пропонуємо до обговорення:
Для організації навчального процесу з використанням електронних підручників в українських школах потрібно мінімум 5 років.

Дивися повний текст У Міносвіти сказали, скільки часу потрібно на впровадження електронних підручників.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 13:28

В ведущих школах отказываются от электронных штук. А тут лапшу на уши вешают.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:43

  anton_gms написав:В ведущих школах отказываются от электронных штук. А тут лапшу на уши вешают.

Огласите весь список "ведущих школ", пожалуйста.
myshapiton
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