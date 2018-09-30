В Україні з 1 жовтня набрали чинності нові державні будівельні норми з проектування дитсадків.
Дивися повний текст В Україні дозволили розміщувати дитсадки в будинках.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 14:04
В Україні дозволили розміщувати дитсадки в будинках
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні дозволили розміщувати дитсадки в будинках.
Додано: Вів 02 жов, 2018 14:05
Ну все, капєц! Тепер зноситимуть дитсадки і ставитимуть на їхньому місці тички по 30 поверхів, а дитсадок буде на першому поверсі цих тичок!
Додано: Вів 02 жов, 2018 14:36
Построенные садики сносить не будут, а вот выкупать массово жилье начнут. Повезло, тем кто на первом живет :)
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