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В Україні дозволили розміщувати
дитсадки в будинках

В Україні дозволили розміщувати дитсадки в будинках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 14:04

В Україні дозволили розміщувати дитсадки в будинках

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 жовтня набрали чинності нові державні будівельні норми з проектування дитсадків.

Дивися повний текст В Україні дозволили розміщувати дитсадки в будинках.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 14:05

Ну все, капєц! Тепер зноситимуть дитсадки і ставитимуть на їхньому місці тички по 30 поверхів, а дитсадок буде на першому поверсі цих тичок!
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 14:36

Построенные садики сносить не будут, а вот выкупать массово жилье начнут. Повезло, тем кто на первом живет :)
papazina
 
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