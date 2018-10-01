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Україна планує
створити резерв нафти

Україна планує створити резерв нафти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 14:05

Україна планує створити резерв нафти

Пропонуємо до обговорення:
Держрезерв розробив законопроект, згідно з яким в Україні буде створено стратегічний запас нафти і нафтопродуктів на випадок надзвичайних ситуацій, причому в державному секторі зберігатиметься тільки 70% запасу, решту зберігатимуть приватні підприємства.

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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 14:05

Когда цена в $33 нужно было резервы делать. А не на хаях тариться по $100...
vladus17
 
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