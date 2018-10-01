RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна планує
створити резерв нафти

Україна планує створити резерв нафти
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 14:05

Україна планує створити резерв нафти

Пропонуємо до обговорення:
Держрезерв розробив законопроект, згідно з яким в Україні буде створено стратегічний запас нафти і нафтопродуктів на випадок надзвичайних ситуацій, причому в державному секторі зберігатиметься тільки 70% запасу, решту зберігатимуть приватні підприємства.

Дивися повний текст Україна планує створити резерв нафти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84829
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 14:05

Когда цена в $33 нужно было резервы делать. А не на хаях тариться по $100...
vladus17
 
Повідомлень: 506
З нами з: 21.03.14
Подякував: 100 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:07

Сто процентів...
poleg173
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 09.02.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 16:18

А резервуари під це є?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1602
З нами з: 17.03.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 16:48

  0mage0 написав:А резервуари під це є?


Одесса-Броды пустой вроде стоит, с тех пор как Коломойский нефть оттуда слил.
Если только не порезали ещё.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2515
З нами з: 26.03.16
Подякував: 122 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:08

  Shram написав:
  0mage0 написав:А резервуари під це є?

Одеса-Броди порожній начебто стоїть, з тих пір як Коломойський нафту звідти злив.
Якщо тільки не порізали ще.

430 тисяч тонн, якщо правильно в Вікіпедії пишуть, а планують 2 млн тонн.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1602
З нами з: 17.03.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:18

Re: Україна планує створити резерв нафти

Еще бы на газ такое... а то опять по весне будет акция - прикрути...
Джон
 
Повідомлень: 578
З нами з: 16.03.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:53

Таримся зараз по 85$ за барель, а то в кінці року вже обіцяють ціну в 100$. А законопроекти якось при нагоді напишемо.
Можна би було використати кошти з Золотовалютного резерву, якби там було трохи більше грошей. Тоді би він називався Золото-Нафтово-Валютний Резерв України.
gost999
 
Повідомлень: 59
З нами з: 17.02.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7... 1, 2, 3
R2 » Пон 01 жов, 2018 19:06
26 1435
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 05:24
Shram
Стало відомо, скільки Україна отримала від малої...
R2 » Вів 02 жов, 2018 14:14
1 43
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 14:14
illi78
Україна обігнала ЄС за кількістю нових квартир на жителя... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » П'ят 28 вер, 2018 07:20
45 2674
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 13:29
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9343)
03.10.2018 07:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.