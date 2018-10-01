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Україна планує створити резерв нафти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 жов, 2018 14:05
Пропонуємо до обговорення:
Держрезерв розробив законопроект, згідно з яким в Україні буде створено стратегічний запас нафти і нафтопродуктів на випадок надзвичайних ситуацій, причому в державному секторі зберігатиметься тільки 70% запасу, решту зберігатимуть приватні підприємства.
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R2
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Додано: Вів 02 жов, 2018 14:05
Когда цена в $33 нужно было резервы делать. А не на хаях тариться по $100...
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vladus17
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Додано: Вів 02 жов, 2018 15:07
Сто процентів...
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Додано: Вів 02 жов, 2018 16:18
А резервуари під це є?
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0mage0
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Додано: Вів 02 жов, 2018 16:48
0mage0 написав:
А резервуари під це є?
Одесса-Броды пустой вроде стоит, с тех пор как Коломойский нефть оттуда слил.
Если только не порезали ещё.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Вів 02 жов, 2018 22:08
Shram написав: 0mage0 написав:
А резервуари під це є?
Одеса-Броди порожній начебто стоїть, з тих пір як Коломойський нафту звідти злив.
Якщо тільки не порізали ще.
430 тисяч тонн, якщо правильно в Вікіпедії пишуть, а планують 2 млн тонн.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 22:18
Еще бы на газ такое... а то опять по весне будет акция - прикрути...
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Джон
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Додано: Вів 02 жов, 2018 22:53
Таримся зараз по 85$ за барель, а то в кінці року вже обіцяють ціну в 100$. А законопроекти якось при нагоді напишемо.
Можна би було використати кошти з Золотовалютного резерву, якби там було трохи більше грошей. Тоді би він називався Золото-Нафтово-Валютний Резерв України.
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gost999
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Додано: Сер 03 жов, 2018 07:53
vladus17 написав:
Когда цена в $33 нужно было резервы делать. А не на хаях тариться по $100...
Наше мудрое правительство всегда оперативно реагирует на вызовы времени.
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:27
Хахаха) На бюджетные деньги закупят нефти, а потом при первом кипише, как Беня, с этой же нефтью и сольются)
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Jack Reacher
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