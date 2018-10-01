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Україна планує
створити резерв нафти

Україна планує створити резерв нафти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:30

Еще один вариант заработка для своих - при скачке цен, свои структурам нефть из госрезерва сливать по старым ценам. Есть еще схема -утруски и усушки летне-зимней. Классная тема для распила. НАБУ, НАПК и прочие - аууу...
Jack Reacher
 
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