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Стало відомо, скільки Україна
отримала від малої...

Стало відомо, скільки Україна отримала від малої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 14:14

Стало відомо, скільки Україна отримала від малої...

Пропонуємо до обговорення:
Передає прес-служба уряду.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки Україна отримала від малої приватизації.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 14:14

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