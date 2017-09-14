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Стало відомо, скільки Україна отримала від малої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 жов, 2018 14:14
Пропонуємо до обговорення:
Передає прес-служба уряду.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки Україна отримала від малої приватизації
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Додано: Вів 02 жов, 2018 14:14
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