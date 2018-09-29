Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував пропозицію лідера партії Батьківщина Юлії Тимошенко ліквідувати НАК Нафтогаз України.
Дивися повний текст Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 15:03
Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу.
Додано: Вів 02 жов, 2018 15:03
Там же сотни миллионов гривен руководство Нафтогаза премиальных получило за эту победу над Газпромом
Додано: Вів 02 жов, 2018 15:36
Re: Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу
Чистой воды отмазка, можно подвесить контору в спящем режиме, и подождать пока на нее капнут деньги от суда, а параллельно наконец начать создавать конкурентный рынок газа.
Додано: Вів 02 жов, 2018 16:00
Re: Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу
От Юля і почне, з підвищеня до ринкових 15к. А то триндіти перед виборами кожен мастак, а як булаву візьмуть, то весь цей триндьож, за який голосували пересічні, кудись зникає, таємничим чином.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 02 жов, 2018 16:19
Re: Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу
Так рынок и покажет, там понятно, что не будет никакой мифической рыночной цены, рыночные цены они разные, там может больше ценовых пакетов, чем у Киевстара, в одном регионе одна цена, в другом другая, в зависимости от обьемов и графика потребления и тд
Додано: Вів 02 жов, 2018 16:21
"Если б думал об Украине" то не допустил бы распила премии в 20 миллионов долларов за не полученный от рф штраф.На сегодняшний день не получили ни доллара и не известно получат ли вообще.За то миллионы разгребли по карманам.Где же ты был "главный"хозяйственник страны?Очередное бла-бла-бла.
Додано: Вів 02 жов, 2018 16:27
Re: Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу
Обов'язково, і тільки по собівартості, не вище 3к.
Можете запам'ятати цей прогноз - ніхто ціну на газ не зменшить. Навіть газова королева.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 02 жов, 2018 16:31
Премія виписана законно, за вже спожитий і неоплачений газ в 2013-2014 роках.
Улюблена зродофільска байка про премію за неотримані гроші - брехня, як і більшість зрадофільских страшилок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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