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Гройсман відкинув ідею
ліквідації Нафтогазу

Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:03

Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував пропозицію лідера партії Батьківщина Юлії Тимошенко ліквідувати НАК Нафтогаз України.

Дивися повний текст Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу.
R2
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Там же сотни миллионов гривен руководство Нафтогаза премиальных получило за эту победу над Газпромом
papazina
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:36

Re: Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу

Чистой воды отмазка, можно подвесить контору в спящем режиме, и подождать пока на нее капнут деньги от суда, а параллельно наконец начать создавать конкурентный рынок газа.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 16:00

Re: Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу

  freeze написав:а параллельно наконец начать создавать конкурентный рынок газа.

От Юля і почне, з підвищеня до ринкових 15к. А то триндіти перед виборами кожен мастак, а як булаву візьмуть, то весь цей триндьож, за який голосували пересічні, кудись зникає, таємничим чином. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 16:19

Re: Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу

lapay написав:
  freeze написав:а параллельно наконец начать создавать конкурентный рынок газа.

От Юля і почне, з підвищеня до ринкових 15к. А то триндіти перед виборами кожен мастак, а як булаву візьмуть, то весь цей триндьож, за який голосували пересічні, кудись зникає, таємничим чином. :)
Так рынок и покажет, там понятно, что не будет никакой мифической рыночной цены, рыночные цены они разные, там может больше ценовых пакетов, чем у Киевстара, в одном регионе одна цена, в другом другая, в зависимости от обьемов и графика потребления и тд
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 16:21

"Если б думал об Украине" то не допустил бы распила премии в 20 миллионов долларов за не полученный от рф штраф.На сегодняшний день не получили ни доллара и не известно получат ли вообще.За то миллионы разгребли по карманам.Где же ты был "главный"хозяйственник страны?Очередное бла-бла-бла.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 16:27

Re: Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу

  freeze написав:Так рынок и покажет, там понятно, что не будет никакой мифической рыночной цены, рыночные цены они разные, там может больше ценовых пакетов, чем у Киевстара, в одном регионе одна цена, в другом другая, в зависимости от обьемов и графика потребления и тд

Обов'язково, і тільки по собівартості, не вище 3к. :mrgreen:

Можете запам'ятати цей прогноз - ніхто ціну на газ не зменшить. Навіть газова королева.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 16:31

  sena_2008atp написав:"Если б думал об Украине" то не допустил бы распила премии в 20 миллионов долларов за не полученный от рф штраф.На сегодняшний день не получили ни доллара и не известно получат ли вообще.За то миллионы разгребли по карманам.Где же ты был "главный"хозяйственник страны?Очередное бла-бла-бла.

Премія виписана законно, за вже спожитий і неоплачений газ в 2013-2014 роках.
Улюблена зродофільска байка про премію за неотримані гроші - брехня, як і більшість зрадофільских страшилок. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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