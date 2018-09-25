От Юля і спробує це зробити, якщо її оберуть. Тільки нічого не вийде, бо західні партнери цього не вимагають, поки що..
Ліквідують, коли ціна для всіх споживачів стане Ротердам+, тобто, не скоро.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 09:56
Re: Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу
От Юля і спробує це зробити, якщо її оберуть. Тільки нічого не вийде, бо західні партнери цього не вимагають, поки що..
Ліквідують, коли ціна для всіх споживачів стане Ротердам+, тобто, не скоро.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:05
Вообще-то они выписывали себе премию как 1% от полной суммы выигрыша по делу о недостаточном транзите газа через Украину ($4,56 млрд). Так что байка про "спожитий і неоплачений газ в 2013-2014 роках" - это лишь Ваша байка.
По факту же это действительно распил бабла, не полученного до сих пор с Газпрома.
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:30
Re: Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу
Вони виписали премію на всю суму, а отримали тільки за газ.
Менеджмент НАК "Нафтогаз України" отримав премії лише за вже стягнену за результатами рішення Стокгольмського арбітражу частину коштів.
Про це повідомляє прес-служба НАК.
"За транзитним контрактом Нафтогаз виграв близько 4,7 млрд доларів. Це на додачу до рахунків на 56 млрд доларів, які ми завдяки результату арбітражу спустили в шредер", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у НАК, премії у травні були виплачені за вже отриману частину виграшу. Арбітри зарахували понад 2 млрд доларів компенсації в рахунок оплати газу, який Україна вже отримали від Газпрому. Саме ця сума відображена у звітності за 2017 рік, з неї сплачені податки. Саме з цієї суми 1% за рішенням наглядової ради був направлений на премії.
"Щодо решти виграшу, заради якої ми зараз арештовуємо активи Газпрому в різних юрисдикціях, що так муляє росіян, що навіть їхній президент запропонував домовлятися, а Газпрому довелося скасувати випуск Євробондів, - то за це ніяких премій Нафтогаз не виплачував", - повідомили у прес-службі.
Я розумію, ну муляють нашим гомосоветікус чужі гроші. Так хоч не прибріхуйте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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