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Гройсман відкинув ідею
ліквідації Нафтогазу

Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:56

Re: Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу

  otg написав:Чушь. Можно оставить юрлицо нафтогаз и долг за ним, но вывести активы в др. независимые от нафтогаза компании. Только никто этого не будет делать. Слишком сладкая сосочка этот нафтогаз.

От Юля і спробує це зробити, якщо її оберуть. Тільки нічого не вийде, бо західні партнери цього не вимагають, поки що..
Ліквідують, коли ціна для всіх споживачів стане Ротердам+, тобто, не скоро. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:05

  lapay написав:
  sena_2008atp написав:"Если б думал об Украине" то не допустил бы распила премии в 20 миллионов долларов за не полученный от рф штраф.На сегодняшний день не получили ни доллара и не известно получат ли вообще.За то миллионы разгребли по карманам.Где же ты был "главный"хозяйственник страны?Очередное бла-бла-бла.

Премія виписана законно, за вже спожитий і неоплачений газ в 2013-2014 роках.
Улюблена зродофільска байка про премію за неотримані гроші - брехня, як і більшість зрадофільских страшилок. :)

Вообще-то они выписывали себе премию как 1% от полной суммы выигрыша по делу о недостаточном транзите газа через Украину ($4,56 млрд). Так что байка про "спожитий і неоплачений газ в 2013-2014 роках" - это лишь Ваша байка.
По факту же это действительно распил бабла, не полученного до сих пор с Газпрома.
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:30

Re: Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу

  Imp написав:Вообще-то они выписывали себе премию как 1% от полной суммы выигрыша по делу о недостаточном транзите газа через Украину ($4,56 млрд). Так что байка про "спожитий і неоплачений газ в 2013-2014 роках" - это лишь Ваша байка.
По факту же это действительно распил бабла, не полученного до сих пор с Газпрома.

Вони виписали премію на всю суму, а отримали тільки за газ. :P

Менеджмент НАК "Нафтогаз України" отримав премії лише за вже стягнену за результатами рішення Стокгольмського арбітражу частину коштів.

Про це повідомляє прес-служба НАК.

"За транзитним контрактом Нафтогаз виграв близько 4,7 млрд доларів. Це на додачу до рахунків на 56 млрд доларів, які ми завдяки результату арбітражу спустили в шредер", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у НАК, премії у травні були виплачені за вже отриману частину виграшу. Арбітри зарахували понад 2 млрд доларів компенсації в рахунок оплати газу, який Україна вже отримали від Газпрому. Саме ця сума відображена у звітності за 2017 рік, з неї сплачені податки. Саме з цієї суми 1% за рішенням наглядової ради був направлений на премії.

"Щодо решти виграшу, заради якої ми зараз арештовуємо активи Газпрому в різних юрисдикціях, що так муляє росіян, що навіть їхній президент запропонував домовлятися, а Газпрому довелося скасувати випуск Євробондів, - то за це ніяких премій Нафтогаз не виплачував", - повідомили у прес-службі.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/18/638830/

Я розумію, ну муляють нашим гомосоветікус чужі гроші. Так хоч не прибріхуйте. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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