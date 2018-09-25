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Гройсман відкинув ідею
ліквідації Нафтогазу

Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:56

Re: Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу

  otg написав:Чушь. Можно оставить юрлицо нафтогаз и долг за ним, но вывести активы в др. независимые от нафтогаза компании. Только никто этого не будет делать. Слишком сладкая сосочка этот нафтогаз.

От Юля і спробує це зробити, якщо її оберуть. Тільки нічого не вийде, бо західні партнери цього не вимагають, поки що..
Ліквідують, коли ціна для всіх споживачів стане Ротердам+, тобто, не скоро. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:05

  lapay написав:
  sena_2008atp написав:"Если б думал об Украине" то не допустил бы распила премии в 20 миллионов долларов за не полученный от рф штраф.На сегодняшний день не получили ни доллара и не известно получат ли вообще.За то миллионы разгребли по карманам.Где же ты был "главный"хозяйственник страны?Очередное бла-бла-бла.

Премія виписана законно, за вже спожитий і неоплачений газ в 2013-2014 роках.
Улюблена зродофільска байка про премію за неотримані гроші - брехня, як і більшість зрадофільских страшилок. :)

Вообще-то они выписывали себе премию как 1% от полной суммы выигрыша по делу о недостаточном транзите газа через Украину ($4,56 млрд). Так что байка про "спожитий і неоплачений газ в 2013-2014 роках" - это лишь Ваша байка.
По факту же это действительно распил бабла, не полученного до сих пор с Газпрома.
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:30

Re: Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу

  Imp написав:Вообще-то они выписывали себе премию как 1% от полной суммы выигрыша по делу о недостаточном транзите газа через Украину ($4,56 млрд). Так что байка про "спожитий і неоплачений газ в 2013-2014 роках" - это лишь Ваша байка.
По факту же это действительно распил бабла, не полученного до сих пор с Газпрома.

Вони виписали премію на всю суму, а отримали тільки за газ. :P

Менеджмент НАК "Нафтогаз України" отримав премії лише за вже стягнену за результатами рішення Стокгольмського арбітражу частину коштів.

Про це повідомляє прес-служба НАК.

"За транзитним контрактом Нафтогаз виграв близько 4,7 млрд доларів. Це на додачу до рахунків на 56 млрд доларів, які ми завдяки результату арбітражу спустили в шредер", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у НАК, премії у травні були виплачені за вже отриману частину виграшу. Арбітри зарахували понад 2 млрд доларів компенсації в рахунок оплати газу, який Україна вже отримали від Газпрому. Саме ця сума відображена у звітності за 2017 рік, з неї сплачені податки. Саме з цієї суми 1% за рішенням наглядової ради був направлений на премії.

"Щодо решти виграшу, заради якої ми зараз арештовуємо активи Газпрому в різних юрисдикціях, що так муляє росіян, що навіть їхній президент запропонував домовлятися, а Газпрому довелося скасувати випуск Євробондів, - то за це ніяких премій Нафтогаз не виплачував", - повідомили у прес-службі.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/18/638830/

Я розумію, ну муляють нашим гомосоветікус чужі гроші. Так хоч не прибріхуйте. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:27

  lapay написав:Вони виписали премію на всю суму, а отримали тільки за газ. :P

Менеджмент НАК "Нафтогаз України" отримав премії лише за вже стягнену за результатами рішення Стокгольмського арбітражу частину коштів.

Про це повідомляє прес-служба НАК.

"За транзитним контрактом Нафтогаз виграв близько 4,7 млрд доларів. Це на додачу до рахунків на 56 млрд доларів, які ми завдяки результату арбітражу спустили в шредер", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у НАК, премії у травні були виплачені за вже отриману частину виграшу. Арбітри зарахували понад 2 млрд доларів компенсації в рахунок оплати газу, який Україна вже отримали від Газпрому. Саме ця сума відображена у звітності за 2017 рік, з неї сплачені податки. Саме з цієї суми 1% за рішенням наглядової ради був направлений на премії.

"Щодо решти виграшу, заради якої ми зараз арештовуємо активи Газпрому в різних юрисдикціях, що так муляє росіян, що навіть їхній президент запропонував домовлятися, а Газпрому довелося скасувати випуск Євробондів, - то за це ніяких премій Нафтогаз не виплачував", - повідомили у прес-службі.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/18/638830/

Я розумію, ну муляють нашим гомосоветікус чужі гроші. Так хоч не прибріхуйте. :)


А теперь как это на самом деле.

Выиграли в суде сумму Х млрд, взяли от нее 1% и пустили на премии, т.е. 0,01 * Х млрд.
В другом суде "выиграли" возможность зачесть наш долг в 2 млрд в сумму их обязательств, т.е. разрешили нам не платить им 2 млрд, приняв, что они теперь нам просто должны не Х, а (Х - 2) млрд. Из-за чего база премии уменьшилась и на выплаты премий пошло уже не 0,01 * Х, а 0,01 * (Х - 2). Но источник этого Х не поменялся.

И вот такие как Вы называют это "премия за газ", а по факту это как был распил неполученного бабла, так и остается, просто размер неполученного бабла (база премии) уменьшился.

Цифрами играться конечно можно, но только на форуме домохозяек пожалуйста занимайтесь этим, хорошо? Там аудитория может и скушает, но здесь Ваши шалости не останутся незамеченными.
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:37

Re: Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу

  Imp написав:Выиграли в суде сумму Х млрд, взяли от нее 1% и пустили на премии, т.е. 0,01 * Х млрд.
В другом суде "выиграли" возможность зачесть наш долг в 2 млрд в сумму их обязательств, т.е. разрешили нам не платить им 2 млрд, приняв, что они теперь нам просто должны не Х, а (Х - 2) млрд. Из-за чего база премии уменьшилась и на выплаты премий пошло уже не 0,01 * Х, а 0,01 * (Х - 2). Но источник этого Х не поменялся.

И вот такие как Вы называют это "премия за газ", а по факту это как был распил неполученного бабла, так и остается, просто размер неполученного бабла (база премии) уменьшился.

Кручу, верчу, запутать хочу. :)
Премія виписана на 4,2 млрд. Отримано за 2 млрд, це вартість газу, який Україна спожила, але не заплатила, і вже не заплатить по суду. Ці 20 млн доларів (1%) від з'економлених коштів отримно і заникано по кишеням. За решту виграшу премія буде тільки тоді, коли заплатить Газпром.
Що не ясно?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:14

  lapay написав:От Юля і спробує це зробити, якщо її оберуть.
То что Юля говорит до выборов и то что будет после это две разные истории. Разве что придумала какую то др схемку вымывания газовых денюжек.
Тільки нічого не вийде, бо західні партнери цього не вимагають, поки що..
Как раз и вымагають, согласно 3-го энергетического пакета. Там четко написано что надо разделить добычу, транспортировку и распределение. Только никому из можновладцив это не выгодно.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:17

Re: Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу

  otg написав:Как раз и вымагають, согласно 3-го энергетического пакета. Там четко написано что надо разделить добычу, транспортировку и распределение. Только никому из можновладцив это не выгодно.

Так то воно так, тільки, спочатку, йде вимога на ринкову ціну. Нафтогаз тримають суди з Газпромом, і європейці це розуміють.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:22

  lapay написав:Так то воно так, тільки, спочатку, йде вимога на ринкову ціну.
Це не спочатку. Це паралельно. Да і про ринкову ціну говорить лише МВФ. Це зовсім інша історія.
Нафтогаз тримають суди з Газпромом, і європейці це розуміють.
Нічого вони не тримають. Шо хтось заарештовував активи нафтогазу?
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:28

otg
Я не буду сперечатись. Тільки Нафтогаз, в найближчі роки, не ліквідують, бо не буде кому підписувати контракти на транзит з Газпромом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:18

  lapay написав:otg
Я не буду сперечатись. Тільки Нафтогаз, в найближчі роки, не ліквідують, бо не буде кому підписувати контракти на транзит з Газпромом.
А трансгаз или др. компания не может подписывать? :)
otg
 
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