Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу

Додано: Сер 03 жов, 2018 13:30

Imp написав: Вообще-то они выписывали себе премию как 1% от полной суммы выигрыша по делу о недостаточном транзите газа через Украину ($4,56 млрд). Так что байка про "спожитий і неоплачений газ в 2013-2014 роках" - это лишь Ваша байка.

По факту же это действительно распил бабла, не полученного до сих пор с Газпрома. Вообще-то они выписывали себе премию как 1% от полной суммы выигрыша по делу о недостаточном транзите газа через Украину ($4,56 млрд). Так что байка про "спожитий і неоплачений газ в 2013-2014 роках" - это лишь Ваша байка.По факту же это действительно распил бабла, не полученного до сих пор с Газпрома.

Вони виписали премію на всю суму, а отримали тільки за газ.Менеджмент НАК "Нафтогаз України" отримав премії лише за вже стягнену за результатами рішення Стокгольмського арбітражу частину коштів.Про це повідомляє прес-служба НАК."За транзитним контрактом Нафтогаз виграв близько 4,7 млрд доларів. Це на додачу до рахунків на 56 млрд доларів, які ми завдяки результату арбітражу спустили в шредер", - йдеться у повідомленні.Як зазначили у НАК, премії у травні були виплачені за вже отриману частину виграшу. Арбітри зарахували понад 2 млрд доларів компенсації в рахунок оплати газу, який Україна вже отримали від Газпрому. Саме ця сума відображена у звітності за 2017 рік, з неї сплачені податки. Саме з цієї суми 1% за рішенням наглядової ради був направлений на премії."Щодо решти виграшу, заради якої ми зараз арештовуємо активи Газпрому в різних юрисдикціях, що так муляє росіян, що навіть їхній президент запропонував домовлятися, а Газпрому довелося скасувати випуск Євробондів, - то за це ніяких премій Нафтогаз не виплачував", - повідомили у прес-службі.Я розумію, ну муляють нашим гомосоветікус чужі гроші. Так хоч не прибріхуйте.