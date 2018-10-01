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Monobank vs Приватбанк:
де кредитка ліпша?

Monobank vs Приватбанк: де кредитка ліпша?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:40

Monobank vs Приватбанк: де кредитка ліпша?

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua вирішив порівняти дві кредитні картки, які, на наш погляд, є сьогодні головними конкурентами.

Дивися повний текст Monobank vs Приватбанк: де кредитка ліпша?.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:40

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vitali_kalinin
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