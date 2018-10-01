Finance.ua вирішив порівняти дві кредитні картки, які, на наш погляд, є сьогодні головними конкурентами.
Дивися повний текст Monobank vs Приватбанк: де кредитка ліпша?.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 15:40
Monobank vs Приватбанк: де кредитка ліпша?
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Дивися повний текст Monobank vs Приватбанк: де кредитка ліпша?.
Додано: Вів 02 жов, 2018 15:40
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