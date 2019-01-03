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Monobank vs Приватбанк:
де кредитка ліпша?

Monobank vs Приватбанк: де кредитка ліпша?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:40

Monobank vs Приватбанк: де кредитка ліпша?

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua вирішив порівняти дві кредитні картки, які, на наш погляд, є сьогодні головними конкурентами.

Дивися повний текст Monobank vs Приватбанк: де кредитка ліпша?.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:03

Непалевеая реклама моно
stasdneprbank
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 07:44

Оплата частями где? Вот вот. Тут то ваша реклама и заглатывают.
alex_dey
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 15:14

  alex_dey написав:Оплата частями где? Вот вот. Тут то ваша реклама и заглатывают.

Никто не запрещает иметь две карты (Приват и Монобанк) и пользоваться ими по выбору - в зависимости от того, какое хочешь получить преимущество. Хочешь кешбек - Монобанк, оплата частями - Приват. Так даже лучше. Надо просто уметь хорошо разбираться в деталях данных банковских продуктов.
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:08

Приватбанк всех держателей кредитных карт Универсальная долгое время "кидал" на льготном периоде - 55 дней, которого по факту не существует. Я сам недавно узнал и был в шоке!

Получается, что льготный период, согласно условий, что на официальном сайте Приватбанка в разделе Кредитная карта Универсальная, смотрите <a href="https://credit-shop.com.ua/novosti-kreditov/244-kakie-usloviya-po-karte-universalnaya-ot-privatbanka" class="postlink" target="_blank" rel="nofollow">Вот здесь</a> действует до 25 числа месяца, который следует за месяцем в котором Вы активировали льготный период.

Проще говоря, Вы сняли деньги с кредитной карты Приватбанка 14ого числа этого месяца и льготный период у Вас будет длится до 25ого месяца следующего месяца - а это 41 дней и так далее.
Не выходит 55 дней!

Как оказалось таких уловок у Приватбанка достаточно, из за чего я поменял банк.

Не могу сказать, что Монобанк лучше, ведь там та же банда, которая была и в Привате, но мне пока все нравится. Далле будем смотреть на их прозрачность.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:35

Re: Monobank vs Приватбанк: де кредитка ліпша?

  KULANDALE написав:Приватбанк всех держателей кредитных карт Универсальная долгое время "кидал" на льготном периоде - 55 дней, которого по факту не существует. Я сам недавно узнал и был в шоке!

Практически во всех банках такой подход. Собственно, никто нигде и не обещал 55, везде говориться ДО 55.
  KULANDALE написав:Не могу сказать, что Монобанк лучше, ведь там та же банда, которая была и в Привате, но мне пока все нравится. Далле будем смотреть на их прозрачность.

Там такие же условия по сути, просто не до 25 числа, а до последнего дня следующего месяца, т.е. может теоретически до 62 дней
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:48

Я могу только представить, сколько людей попадают в просрочки по льготным периодам и в результате у них взимают процент (
KULANDALE
 
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