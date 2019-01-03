Monobank vs Приватбанк: де кредитка ліпша?

Додано: Вів 22 січ, 2019 17:08

Приватбанк всех держателей кредитных карт Универсальная долгое время "кидал" на льготном периоде - 55 дней, которого по факту не существует. Я сам недавно узнал и был в шоке!



Получается, что льготный период, согласно условий, что на официальном сайте Приватбанка в разделе Кредитная карта Универсальная, смотрите <a href="https://credit-shop.com.ua/novosti-kreditov/244-kakie-usloviya-po-karte-universalnaya-ot-privatbanka" class="postlink" target="_blank" rel="nofollow">Вот здесь</a> действует до 25 числа месяца, который следует за месяцем в котором Вы активировали льготный период.



Проще говоря, Вы сняли деньги с кредитной карты Приватбанка 14ого числа этого месяца и льготный период у Вас будет длится до 25ого месяца следующего месяца - а это 41 дней и так далее.

Не выходит 55 дней!



Как оказалось таких уловок у Приватбанка достаточно, из за чего я поменял банк.



Не могу сказать, что Монобанк лучше, ведь там та же банда, которая была и в Привате, но мне пока все нравится. Далле будем смотреть на их прозрачность.