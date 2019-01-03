Finance.ua вирішив порівняти дві кредитні картки, які, на наш погляд, є сьогодні головними конкурентами.
Дивися повний текст Monobank vs Приватбанк: де кредитка ліпша?.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 15:40
Monobank vs Приватбанк: де кредитка ліпша?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Monobank vs Приватбанк: де кредитка ліпша?.
Додано: Сер 03 жов, 2018 15:14
Никто не запрещает иметь две карты (Приват и Монобанк) и пользоваться ими по выбору - в зависимости от того, какое хочешь получить преимущество. Хочешь кешбек - Монобанк, оплата частями - Приват. Так даже лучше. Надо просто уметь хорошо разбираться в деталях данных банковских продуктов.
Додано: Вів 22 січ, 2019 17:08
Приватбанк всех держателей кредитных карт Универсальная долгое время "кидал" на льготном периоде - 55 дней, которого по факту не существует. Я сам недавно узнал и был в шоке!
Получается, что льготный период, согласно условий, что на официальном сайте Приватбанка в разделе Кредитная карта Универсальная, смотрите <a href="https://credit-shop.com.ua/novosti-kreditov/244-kakie-usloviya-po-karte-universalnaya-ot-privatbanka" class="postlink" target="_blank" rel="nofollow">Вот здесь</a> действует до 25 числа месяца, который следует за месяцем в котором Вы активировали льготный период.
Проще говоря, Вы сняли деньги с кредитной карты Приватбанка 14ого числа этого месяца и льготный период у Вас будет длится до 25ого месяца следующего месяца - а это 41 дней и так далее.
Не выходит 55 дней!
Как оказалось таких уловок у Приватбанка достаточно, из за чего я поменял банк.
Не могу сказать, что Монобанк лучше, ведь там та же банда, которая была и в Привате, но мне пока все нравится. Далле будем смотреть на их прозрачность.
Додано: Вів 22 січ, 2019 17:35
Re: Monobank vs Приватбанк: де кредитка ліпша?
Практически во всех банках такой подход. Собственно, никто нигде и не обещал 55, везде говориться ДО 55.
Там такие же условия по сути, просто не до 25 числа, а до последнего дня следующего месяца, т.е. может теоретически до 62 дней
Додано: Вів 22 січ, 2019 17:48
Я могу только представить, сколько людей попадают в просрочки по льготным периодам и в результате у них взимают процент (
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