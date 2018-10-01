З 2 жовтня в Україні підвищиться вартість алкогольних напоїв в результаті підняття мінімальних роздрібних цін. Зростання цін становитиме від 5% до 20%.
Дивися повний текст В Україні подорожчав алкоголь.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 15:55
В Україні подорожчав алкоголь
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Дивися повний текст В Україні подорожчав алкоголь.
Додано: Вів 02 жов, 2018 15:55
Бенз растет, алкоголь тоже, услуги тоже... зарплаты и пенсии когда то вырастут?
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