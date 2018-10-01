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В Україні подорожчав алкоголь

В Україні подорожчав алкоголь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:55

В Україні подорожчав алкоголь

Пропонуємо до обговорення:
З 2 жовтня в Україні підвищиться вартість алкогольних напоїв в результаті підняття мінімальних роздрібних цін. Зростання цін становитиме від 5% до 20%.

Дивися повний текст В Україні подорожчав алкоголь.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:55

Бенз растет, алкоголь тоже, услуги тоже... зарплаты и пенсии когда то вырастут?
magneet
 
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