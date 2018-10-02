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Середня зарплата в Україні може досягти 10 тис. гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 жов, 2018 20:04
Пропонуємо до обговорення:
За його словами, зростання мінімальної зарплати в Україні підштовхне підвищення середніх заробітних плат.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні може досягти 10 тис. гривень наприкінці року, - Гройсман
.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 20:04
где он живёт етот инопланетянин по имени вова
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Вів 02 жов, 2018 17:54
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