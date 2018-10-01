За його словами, зростання мінімальної зарплати в Україні підштовхне підвищення середніх заробітних плат.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні може досягти 10 тис. гривень наприкінці року, - Гройсман.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 жов, 2018 20:04
Середня зарплата в Україні може досягти 10 тис. гривень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні може досягти 10 тис. гривень наприкінці року, - Гройсман.
Додано: Вів 02 жов, 2018 23:00
Re: Середня зарплата в Україні може досягти 10 тис. гривень.
Да можно хоть 30 тыс. сделать. Вот только что на них купить можно будет?
|