За його словами, зростання мінімальної зарплати в Україні підштовхне підвищення середніх заробітних плат.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні може досягти 10 тис. гривень наприкінці року, - Гройсман.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 20:04
Середня зарплата в Україні може досягти 10 тис. гривень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні може досягти 10 тис. гривень наприкінці року, - Гройсман.
Додано: Вів 02 жов, 2018 21:11
Re: Середня зарплата в Україні може досягти 10 тис. гривень.
“В принципі ми вважаємо, що якщо середня зарплата в Польщі умовно 20 тисяч, а в Україні вона буде сумірною 15 тисяч, то люди почнуть повертатися додому. Можливо, поки що краще менше отримувати, але вдома. Це зовсім інше. Я б дуже хотів, щоб українці почали повертатися”, – зазначив Гройсман.
Вот только цены в Польше так не растут, как в Украине. А после поднятия минималки по-любому на все поднимутся.
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