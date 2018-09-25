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Ліквідація "Нафтогазу" в найближчі 6 років завадить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 жов, 2018 21:00
Пропонуємо до обговорення:
Ліквідація НАК "Нафтогаз України" у найближчі шість років завадить стягненню з російського "Гзапрому", вважає головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко.
Дивися повний текст Ліквідація \"Нафтогазу\" в найближчі 6 років завадить стягненню з \"Газпрому\" – комерційний директор
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Додано: Вів 02 жов, 2018 21:00
Ю.Витренко отметил, что, таким образом, ликвидация “Нафтогаза” после ближайших президентских выборов невозможна.
Я знаю точно невозможное возможно./c/
Никогда не говори никогда./c/
По крайней мере Витренко с вероятностью близкой к 100 процентов в следующем году не будет работать в Нафтогазе, что в ликвидированном, что в неликвидированном. Участь сакральной жертвы и тяжелое клеймо - папередник.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 22:56
freeze написав:
По крайней мере Витренко с вероятностью близкой к 100 процентов в следующем году не будет работать в Нафтогазе, что в ликвидированном, что в неликвидированном.
Ну понятно, если случится Юля, то в Нафтогаз поставят каких-нибудь тупеньких марионеток, чтобы гарантировано слить все Газпрёму.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Вів 02 жов, 2018 23:20
Прошоколадное нафтогазовское ворье которое ускоренно выводит бабло за границу нервно заерзало от грядущих переспектив
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