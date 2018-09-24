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Лукашенко скасовує заборону
на продаж алкоголю вночі

Лукашенко скасовує заборону на продаж алкоголю вночі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 01:57

Лукашенко скасовує заборону на продаж алкоголю вночі

Пропонуємо до обговорення:
Президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився протягом доби скасувати обмеження продажу алкоголю в торговельній мережі в нічний час, які як експеримент введено з 1 жовтня в Мінську і місцями на районному рівні.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 01:57

“ спрос всегда находит предложение. Продажи из-под полы теми же таксистами, рост употребления любых спиртосодержащих жидкостей, проблема контрафакта в условиях невозможности контролировать ситуацию в рамках цивилизованных условий торговли. И, как результат, увеличение количества правонарушений и алкогольных отравлений, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и расход бюджетных средств”



Лукашенко прям вырос в моих глазах. В течение суток отменить тупой запрет!

Вот где пример государственного мышления, а не тупорылого подхода "низзя" и прямого лоббирования интересов владельцев ночных наливаек.
EKO
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