Лукашенко скасовує заборону на продаж алкоголю вночі

Додано: Сер 03 жов, 2018 01:57
“ спрос всегда находит предложение. Продажи из-под полы теми же таксистами, рост употребления любых спиртосодержащих жидкостей, проблема контрафакта в условиях невозможности контролировать ситуацию в рамках цивилизованных условий торговли. И, как результат, увеличение количества правонарушений и алкогольных отравлений, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и расход бюджетных средств”
Лукашенко прям вырос в моих глазах. В течение суток отменить тупой запрет!
Вот где пример государственного мышления, а не тупорылого подхода "низзя" и прямого лоббирования интересов владельцев ночных наливаек.