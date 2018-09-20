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У Німеччині визначили умови
для трудових мігрантів з...

У Німеччині визначили умови для трудових мігрантів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 02:41

У Німеччині визначили умови для трудових мігрантів з...

Пропонуємо до обговорення:
Правляча коаліція в Німеччині в ніч на вівторок досягла компромісу в питанні трудової міграції з третіх країн.

Дивися повний текст У Німеччині визначили умови для трудових мігрантів з третіх країн.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 02:41

А вот интересно, много ли заробитчан знают достаточно немецкий язык, что-бы работать в Германии? Вот и появилась у работяги возможность получать столько сколько немцы. Германия теперь открыта для любого украинца, готового себя обеспечивать и работать.
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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